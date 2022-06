Al via il 'llaboratorio uccelli” e “giocateatro” con il progetto 'Crescincultura'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Continuano durante l’estate le opportunità formative per i ragazzi di Manfredonia con i laboratori gratuiti “GiocaTeatro” e “Uccelli”, che rientrano nel progetto “Crescincultura”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha l’obiettivo di offrire opportunità educative e culturali ai minori del territorio. Il 29 giugno prenderà il via presso il Teatro Comunale Lucio Dalla 'Uccelli', laboratorio teatrale aperto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 23 anni, che porterà alla creazione del Coro attorale degli Uccelli.

Il 30 giugno partirà presso la Casa della Carità “GiocaTeatro” rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, che porterà alla creazione del Coro dei nati liberi. Entrambi i laboratori attivati dalla compagnia Bottega degli Apocrifi fanno parte del “Progetto Aristofane sulla Città”, un percorso in cui la pratica artistica mira a generare un confronto sulla città ideale in un esercizio di libertà collettivo. Questi laboratori sono la tappa fondamentale di una produzione di Comunità, ovvero uno spettacolo realizzato attraverso la commistione degli artisti con i cittadini, in questo caso le nuove generazioni, che saranno in scena a fine luglio con gli attori e i musicisti di Bottega degli Apocrifi.

La tappa finale di entrambi i laboratori sarà infatti la partecipazione dei due cori allo spettacolo Uccelli in programma a fine luglio a Manfredonia presso la Casa della Carità, che condividere da due anni gli obiettivi del progetto e offre preziosa ospitalità alle attività di formazione della compagnia. "Abbiamo scelto Aristofane perché le sue parole sulla ricerca di una città ideale oggi vibrano potenti come ventiquattro secoli fa" spiega Cosimo Severo di Bottega degli Apocrifi, regista dello spettacolo che guiderà anche il percorso di laboratorio per gli adolescenti.

"L’intento è che questo laboratorio diventi un inno collettivo capace di arrivare al cuore della Città; un inno sacro come un rito capace di generare cambiamento, riscoprendo insieme la vocazione originaria del teatro". Per questo tutti, bambini e ragazzi, sono invitati a partecipare a questo esperimento di volo teatrale. Il calendario degli appuntamenti – che si terranno presso il Teatro Comunale 'Lucio Dalla' e alla casa della Carità – è il seguente: per il Laboratorio Uccelli: 29 giugno, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 luglio; per GiocaTeatro: 30 giugno, 7, 13, 14, 19, 22, 25 e 26 luglio. Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, email organizzazione@bottegadegliapocrifi.it.

I progetti sono stati selezionati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.