Le scuole 'Garibaldi' e 'Da Feltre' adottano 10 piccoli alberi: “Un segno di rinascita per la città"

Grande entusiasmo e partecipazione a Foggia per l’iniziativa 'Adottiamo un Albero', che ha visto la piantumazione di dieci alberelli nei giardini delle scuole Garibaldi e Vittorino da Feltre di Foggia. All’evento ha partecipato l’on Giorgio Lovecchio (M5S): “Un piccolo gesto che per questa città rappresenta un importante segnale di rinascita. Adesso toccherà a studenti e docenti delle due scuole assegnare un nome ad ogni pianta, in relazione a personalità importanti legate alla città”, spiega.

“Ringrazio 'Coop Alleanza 3.0’ e le associazioni 'Daunia in Italy', ‘Un Piccolo Mondo per la Natura’ e 'So Bellicos' che hanno reso possibile questa iniziativa. Piantare un albero significa salvaguardare la natura e aver rispetto per l'ambiente che ci circonda e questo si impara sin dai banchi di scuola. Sarò sempre disponibile a fornire il mio contributo per eventi del genere, poiché ritengo che per i nostri ragazzi siano altamente educativi", conclude.