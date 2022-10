A Foggia il primo corso di programmazione con Minecraft

Conoscere le logiche e le tecniche di programmazione ci consente di relazionarci con computer e robot, ormai sempre più presenti in tutti gli aspetti della nostra vita. Da quest'anno a Foggia sarà possibile partecipare all’innovativo corso di Coding con Minecraft Education grazie alla partnership tra Daunia Academy e Digital Education Lab, scuola di educazione digitale per bambini e ragazzi. Sabato 8 ottobre, alle ore 15, presso la Daunia Academy in Via Rovelli 48 (2 piano), si terrà l’Open Day dove i ragazzi potranno svolgere un laboratorio demo gratuito.

L’evento è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze di 8 - 13 anni, appassionati di Minecraft e/o di tecnologia. Il laboratorio, che avrà durata di 2 ore (15:30 - 17:30), permetterà ai partecipanti di sfruttare la loro passione per il videogioco, imparando a programmare con la versione pedagogica dello stesso videogioco (Minecraft Education), sviluppata appositamente per insegnare ai più giovani le tecniche di coding. Il corso di Coding con Minecraft Education non prevede il trasferimento di sole competenze digitali, ma comprende tra i suoi obiettivi didattici importanti competenze trasversali (soft skills) e la sensibilizzazione dei ragazzi sui temi della sicurezza e del benessere digitale