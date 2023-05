'Corti in opera' fa il botto. A Lucera bagno di folla per il festival dei cortometraggi

È stata un successo la quinta edizione di ‘Corti in Opera’, il festival di cortometraggi organizzato dal cineteatro dell’Opera con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di Lucera. Per quattro giorni, studenti e cittadini lucerini hanno assistito alla proiezione di interessanti opere filmiche che hanno dato lo spunto per dibattere su temi caldi.

Tra i momenti più apprezzati, sicuramente il workshop ‘Dalla pellicola al digitale’ che ha raccontato ai bambini delle elementari l’evoluzione della settima arte, e la visione da parte dei ragazzi del corto ‘Cromosoma X’, diretto da Lucia Bulgheroni alla quale è seguito un confronto su argomenti quanto mai attuali come l’identità di genere e l’identità virtuale, le connessioni tra le due e le ricadute sulle relazioni.

Sala gremita anche in occasione dell’evento conclusivo aperto a tutti, tenutosi la sera del 13 maggio, che ha visto protagonisti quattro cortometraggi: lo stesso ‘Cromosoma X”di Lucia Bulgheroni, ‘Faccia di cuscino’ di Saverio Cappiello, ‘Guerra tra poveri’ di Kassim Yassin Saleh e ‘Il barbiere complottista’ di Valerio Ferrara. Serata che ha visto l’intervento a sorpresa dell’attore Fabrizio Gifuni, fresco vincitore del David di Donatello e la consegna di quattro premi.

Il premio ‘Cinema e Puglia’ è andato a ‘Faccia di cuscino’ con questa motivazione: “Per la sua capacità di farci respirare le atmosfere della periferia barese e le sensazioni contrastanti che attraversano il piccolo protagonista. Un racconto di formazione che trasuda realismo e lascia il segno”.

Il premio per la regia è stato assegnato a ‘Il barbiere complottista’ di Valerio Ferrara perché “partendo da una sceneggiatura brillante, l’autore ha dato vita a una commedia acuta e curata nei dettagli, da cui emerge un ritratto lucido e graffiante della società contemporanea”.

Il premio speciale è stato conferito al corto d’animazione ‘Cromosoma X’, “un viaggio onirico in stop-motion sorprendente e ricco di invenzioni, in grado di generare una profonda riflessione su stereotipi e discriminazioni di genere”.

Il premio per il sociale è andato invece a ‘Guerra tra poveri’, “un corto teso e incalzante che riesce a condensare in un quarto d’ora diversi temi di urgente attualità (povertà, alloggi popolari, razzismo, intolleranza), culminando in un finale dalle molte sfumature”.

La serata è terminata con la degustazione enogastronomica ‘Capitanata Food&Wine’.