Appuntamento con la salute in 'Mongolfiera': visite gratuite per migliorare lo stile di vita

Si chiama ‘Appuntamenti con la salute’ ed è l’iniziativa del centro commerciale ‘Mongolfiera’ di Foggia per promuovere la prevenzione e l'adozione di stili di vita salutari. Dal 14 al 28 maggio, infatti, in viale degli aviatori verranno effettuate gratuitamente visite specialistiche, screening visivo, uditivo e vascolare, consulenze sull’obesità infantile. Pediatri, psicoterapeuti, geriatri, ortottisti, naturopati e nutrizionisti saranno a disposizione dei cittadini tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 previa prenotazione sul sito del centro commerciale dove è possibile visionare il calendario di appuntamenti.

“Grazie al supporto di tantissimi professionisti del settore - spiega Roberto Consalvo, direttore di Mongolfiera Foggia - daremo l’opportunità alla cittadinanza di fruire di visite e consulenze gratuite, con l’obiettivo di fornire anche nozioni importanti su corretti e salutari stili di vita. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare come la prevenzione possa trovare casa ovunque, anche in un centro commerciale”.

Oltre alle visite, si potrà prendere parte anche ad una serie di attività come lo yoga della risata, lezioni di musicoterapia e di tecniche di primo soccorso, incontri con realtà associative del territorio come la Croce Rossa Italiana, l’AVIS, l’A.G.A.P.E. (associazione genitori e amici piccoli emopatici), l’Anpis (associazione nazionale per l'inclusione sociale) e ‘Cittadinanzattiva’ che si occupa di prevenzione anche in tema oncologico.

“Il nostro centro commerciale - conclude Roberto Consalvo - da sempre punta ad un rapporto stretto e radicato con il territorio. Di qui l’idea di coinvolgere le associazioni che tutti i giorni si impegnano per il benessere e la salute dell'individuo e dell’intera comunità”.