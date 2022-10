Visite gratuite al seno per donna dai 30 ai 40 anni

"Dedicati un po' di tempo, una visita salva la vita". In occasione dell'ottobre rosa l'Andos di Foggia, l'associazione nazionale delle donne operate al seno, in collaborazione con i medici del policlinico Riuniti, per domenica 9 ottobre organizza una giornata dedicata alla prevenzione con visite ed ecografie gratuite al seno per donne dai 30 ai 40 anni, dalle 9 alle 16 presso il reparto di Senologia. Le visite saranno effettuate dai medici della diagnostica senologica e chirurgia senologica del Riuniti. "Questa iniziativa è il nostro fiore all'occhiello. Leggete la locandina e, se rientrate nel range previsto e non avete mai fatto prevenzione, cogliere l'occasione prenotando la visita".