Violenza sulle donne, in Puglia 18 vittime in 3 anni: a 'Casa Sollievo' visite gratuite per chi ha subito soprusi

Visite psicologiche gratuite per incoraggiare le donne a denunciare episodi di violenza, una piaga sociale che non conosce distinzioni per età o ceto sociale. In Puglia, solo negli ultimi tre anni, si contano 18 vittime: un dato inaccettabile che richiama ognuno a fare la propria parte.

Come l’ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, premiato con 3 Bollini Rosa dalla Fondazione Onda per l'attenzione dedicata alla cura delle donne e alla medicina di genere, che aprirà le sue porte per offrire - gratuitamente - alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo sul tema.

L’iniziativa abbraccia la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre: per il terzo anno consecutivo, infatti, la Fondazione Onda la (H) Open Week, che si terrà dal 22 al 28 novembre, con l'obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

IL PROGETTO | L'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, ospedale premiato da Fondazione Onda con 3 Bollini Rosa, aderirà all’iniziativa mettendo a disposizione visite psicologiche gratuite nelle giornate del 22, 23, 24, 25, 27 e 28 novembre. È necessaria la prenotazione telefonica al numero 0882 410905 che risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Le visite si terranno presso il servizio di Psicologia Clinica, al 4° piano dell'ospedale, e potranno eventualmente proseguire con visite ginecologiche o mediche su indicazione della psicologa. Tutti i servizi offerti durante l'Open Week, date, orari e modalità di prenotazione, saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l'elenco degli ospedali aderenti.

“L'obiettivo dell'edizione di quest'anno è sensibilizzare il pubblico sull'esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale. Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica. È importante sottolineare come il controllo che può essere esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale in tutti i sensi, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità. A tutto ciò, si aggiunge anche una tematica nuova, quella della 'violenza della malattia'. Quando una patologia irrompe nella vita di una persona, può avere – oltre alle conseguenze psico-fisiche – un impatto drammatico sulla qualità di vita, stravolgendo la quotidianità e le relazioni, minando il senso della propria identità. Proprio per questo, a partire dal 18 novembre promuoveremo anche la campagna di sensibilizzazione #Violenzaalplurale, finalizzata a far luce su tutti i tipi di violenza femminile e a dare supporto alle donne che vivono situazioni di disagio", afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.

FONDAZIONE ONDA | Dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa; il network, in fase di rinnovo, è attualmente composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, e sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all'interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Ministero dell'Interno, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Libellula e DonnexStrada, con la media partnership di Adnkronos, Baby Magazine, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera e grazie al contributo non condizionante di Aurobindo Pharma Italia, Crédit Agricole, Korian, Prodeco Pharma e TIM.