Sintomi influenzali simili a forme Covid. Lo Caputo: "Uso delle mascherine ha indebolito le difese immunitarie"

Con i primi freddi si avverte il picco di contagi si influenza stagionale. "Dopo due anni di utilizzo delle mascherine per via del Covid, le difese immunitarie sono diminuite e i contagi, si conseguenza aumentano", spiega il professor Sergio Lo Caputo del reparto Malattie Infettive del Policlino Riuniti di Foggia

Puntuale, anche quest'anno l'influenza stagionale è arrivata, assieme ai primi freddi. I sintomi sono sempre gli stessi: febbre alta, mal di gola e tosse secca.

Come spiega il professor Sergio Lo Caputo del reparto Malattie Infettive del Policlino Riuniti di Foggia, "sintomi molto simili ad alcune forme di Covid. Sintomi anche molto diverse da persona a persona e quasi inesistenti per chi si è vaccinato per tempo a fine ottobre. Quest'anno era fortemente raccomandato vaccinarsi al più presto perché, quello che sta succedendo, è che dopo due anni di utilizzo di mascherine per il Covid, il nostro sistema immunitario ha perso la risposta immunitaria rapida verso molte patologie virali infettive delle prime vie respiratorie, tra questi anche quello dei virus influenzali ".