Pericolo varianti, non solo inglese. "Segnali preoccupanti". Chironna: "Ci dicono siano più contagiose e letali"

"Abbiamo la ragionevole certezza di una circolazione rilevante della variante inglese e di chissà quali altre, con un potenziale tutto da valutare". E' quanto scrive Maria Chironna su Facebook, professore associato di Igiene Generale e Applicata presso il dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari Aldo Moro.

"Ora le stiamo cercando. Con poche risorse. E chissà se non le stiamo già rincorrendo. Report internazionali ci dicono che sono più contagiose e possono causare più decessi. Alcune potrebbero non essere neutralizzabili. Dovremo studiare, per stabilirlo con certezza. La prudenza si impone" spiega la dottoressa.

Allarmismo? "No, realismo. E le cose bisogna dirle. Fare gli struzzi non serve. Non sappiamo come andrà, ma altrove ci sono segnali preoccupanti di una ripresa dell’ondata epidemica con tutto quello che ne consegue in termini di morbosità e letalità. Facciamo finta di niente? Come al solito, poi, non si dica che alcuni non l’avevano detto in tempo" aggiunge