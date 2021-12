"Omicron più infettante". Il prof. Lo Caputo delle Malattie Infettive: "Vaccini efficaci contro la nuova variante"

"La variante omicron, dai primi dati, risulta più infettante, si moltiplica facilmente e per questo sta soppiantato celermente le precedenti. Per l'evoluzione della malattia non sembra essere più 'cattiva'. I vaccini? Dai primi riscontri non perderebbero la loro efficacia, dunque è inutile ritardare una vaccinazione o un richiamo vaccinale". Sono le parole del prof. Sergio Lo Caputo del reparto di Malattie Infettive (diretto dalla prof.ssa Teresa Santantonio) e responsabile delle sperimentazioni del Policlinico Riuniti