Omicron dilagante, il prof. Lo Caputo: "Casi di polmonite grave tra i non vaccinati"

Sono 45 i pazienti ricoverati ad oggi 3 gennaio 2021 nei reparti delle Malattie Infettive del policlinico Riuniti di Foggia gestito dal prof. Sergio Lo Caputo. Ci sono poi altre 16 persone ricoverate nel reparto malattie dell'apparato respiratorio e altri 7 in Rianimazione.

Il "sensibile aumento dei casi" che si sta verificando in questi giorni farà scattare la necessità di aprire un altro reparto da 10 posti letto. "La variante Omicron, molto più infettante, è meno pericolosa semplicemente perchè la gran parte della popolazione è vaccinata, molti anche con terza dose" spiega Lo Caputo, che evidenzia come nel caso dei non vaccinati ci sono casi di polmonite esattamente come uno o due anni fa. Ergo, continua, "per chi non è vaccinato rischio di forma grave è altissimo".

Tra i pazienti che non hanno optato per il vaccino ci sono under 40 e over 60. Rappresentano il 60% dei ricoverati. "Nell'arco di poche settimane quelli non vaccinati prenderanno la malattia e ci sarà un numero molto elevate di persone che saranno infettate" spiega e conclude il prof,. Lo Caputo: "Se hanno delle patologie per cui necessitano il ricovero andranno ad aumentare il numero di ricoveri in zona Covid".