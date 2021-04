Coronavirus, variante inglese al 93% in Puglia. E' il secondo dato più alto in Italia: "589 contagi tra bimbi da 0 a 2 anni"

La variante 'inglese' da record in Puglia, dove si attesta al 92,9% dei campioni esaminati del virus Sars-CoV-2. Il dato, riportato nell'ordinanza regionale sulla scuola, firmata ieri sera dal presidente Emiliano, è il secondo in Italia dopo la Valle d'Aosta per incidenza della variante Uk del Covid.

In Puglia, in base a quanto contenuto nell'ordinanza, "la curva mostra ancora un andamento in salita, con un incremento dei nuovi casi positivi che interessa tutte le fasce d'età, con l'eccezione dei bambini tra 0-5 anni". Nel dettaglio, lo scorso marzo in Puglia sono stati rilevati 589 contagi Covid-19 tra i bimbi da 0 a 2 anni, mentre la variazione più rilevante per classe riguarda la fascia 14-18 anni, cresciuta del 16%, già caratterizzata da un elevato tasso di incidenza settimanale di 323 casi ogni centomila abitanti, e la fascia 11-3 anni (+9%).