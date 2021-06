Allarme Delta, Lopalco: "Vaccini efficaci contro le varianti". Meno 13% di copertura con Pfizer e Astrazeneca rispetto a variante inglese

Nel caso di bassa circolazione virale nel mese di luglio, secondo quanto riferisce Pier Luigi Lopalco all’Adnkronos “togliere la mascherina all’aperto non pone problemi”, ma, precisa, “in persone che non hanno sintomi".

L’epidemiologo, sempre all’Adnkronos Salute, in merito all’ipotesi di lasciare ai cittadini under 60 la scelta della tipologia di vaccino per la seconda dose dopo il vaccino Astrazeneca, precisa che “non può essere una scelta del paziente ma una prescrizione di un medico”.

Ergo, aggiunge, “se il medico dovesse decidere per questo o quel vaccino è ovviamente libero di farlo ma rispettando una forte raccomandazione del ministero della Salute che lo esporrebbe a rischi di ordine medico legale in caso di problemi”

Sulla variante Delta e le preoccupazioni espresse anche dal governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, sempre all’Adnkronos Salute, l’epidemiologo sostiene che la situazione va monitorata, e aggiunge che “se in Inghilterra circolasse fuori controllo, un’opzione valida è intervenire con misure specifiche per chi arriva da quel Paese”. Il riferimento del premier Mario Draghi circa la possibile quarantena per chi arriva dall’Inghilterra.

La notizia buona, conclude Lopalco, è che i vaccini hanno confermato di essere efficaci contro le varianti. Uno studio pubblicato ieri su The Lancet e ripreso da ‘Il Fatto quotidiano’ sostiene che Delta, rispetto alla variante inglese, riduce l’efficacia del vaccino del 13% ma che due dosi di Astrazeneca e di Biontech-Pfizer riducono il rischio infezione.