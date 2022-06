Il vaiolo delle scimmie è giunto in Puglia: cosa c'è da sapere sul nuovo virus

Mentre siamo ancora stretti nella morsa del Sars Cov-2, anche se i casi di contagio sono sempre più in discesa, un altro virus preoccupa la popolazione: il vaiolo delle scimmie. Ma quanto si sa su questo virus? Il Professor Sergio Lo Caputo del 'Riuniti' di Foggia, spiega ai microfoni di FoggiaToday, cosa c'è da sapere su questo nuovo virus.

"Sia i Centers for Disease Control and Prevention americani che gli European Centers for Disease Control and Prevention, hanno identificato, in base ai 1300 casi diagnosticati nel mondo, i soggetti più a rischio. Il focolaio è esploso inizialmente con persone che facevano sesso con uomini provenienti prevalentemente dalle Canarie e poi si è diffuso in Portogallo, Spagna e Gran Bretagna. Questa malattia si contrae con rapporti molto stretti, perchè quello che sono infettanti sono le pustole create dal vaiolo e dal droplet, ossia le goccioline disperse nell'ambiente durante il respiro. Ma il grado di infettività è nettamente inferiore al Covid. Le forme osservate sono molto lievi e moderate, quindi è da escludere la mortalità. C'è da porre attenzione nel momento in cui compaiono delle lesioni che non hanno motivo di esistere e se ci sono stati contatti stretti con persone sconosciute. Non si può parlare di malattia trasmissibile sessualmente ma, poichè si prende con 'contatti molto stretti', questi avvengono quasi sempre tramiti rapporti sessuali. I sintomi sono: febbre , dolori articolari, brividi e il periodo di incubazione può essere fino a 21 giorni e la sintomologia varia da una a due settimane" - spiega Lo Caputo.

Ma sul piano della pericolosità, il Professore, tranquillizza la popolazione: "Se non fossimo tutti ormai impauriti da tutte le malattie infettive, non se ne parlerebbe nemmeno se non nell'ambito tecnico. La popolazione può stare assolutamente tranquilla".