Covid, sei vaccini in fase di sviluppo clinico. Magrini (Aifa): "In arrivo tra gennaio e febbraio per i soggetti a rischio"

Il vaccino per il Covid “si potrebbe avere in uso clinico, cioè a disposizione dei soggetti a rischio a gennaio - febbraio”. Lo ha detto Nicola Magrini, Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Come Agenzia regolatoria europea siamo in attesa dei dati clinici, se arrivano a fine novembre serve una osservazione attenta, siamo in condizione di grande corsa ma anche di valutazione seria. Ci sono 6 vaccini in fase di sviluppo clinico, avremo i dati degli studi clinici tra fine anno e inizio dell’anno prossimo di tre vaccini che viaggiano insieme come prima velocità e ulteriori tre nel primo semestre del prossimo anno, una situazione di rapida evoluzione che però non può saltare i passi naturali di valutazione. Abbiamo ancora molti dubbi sull’efficacia”.

“Idrossiclorochina, effetto nullo e rischi cardiaci”

“I dati hanno sempre confermato effetto nullo e possibili effetti indesiderati cardiaci, i dati di efficacia sono assolutamente carenti e alcuni ricercatori hanno anche messo in dubbio anche i modelli preclinici, cioè animali. I dati per la clorochina sono deludenti e attualmente non è un opzione terapeutica”. Lo ha detto Nicola Magrini, Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

“Plasma autoimmune, dati fra due-tre mesi”

“I dati degli Stati Uniti che lo hanno usato non sono stati convincenti, l’Italia sta conducendo uno studio randomizzato che sta procedendo con rapidità”. Lo ha detto Nicola Magrini, Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24 parlando della cura col plasma autoimmune: “Bisogna arrivare a un migliaio di pazienti per capire se nella fascia intermedia dei non troppo gravi questa terapia può dare un contributo. Ci attendiamo da questi e dagli anticorpi monoclonali, che sono un potenziamento di questa terapia, un possibile effetto positivo. Se i centri aderenti potessero aumentare, nonostante i rallentamenti amministrativi del nostro sistema, ci auguriamo di avere questi dati nei prossimi due-tre mesi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Vaccini dalla Cina, serve decisione del Ministero”

Vaccini anti influenzali provenienti dalla Cina comprati dalla Regione Lombardia “La possibilità di avere una extra scorta di un vaccino cinese non autorizzato per l’Europa non è un compito di Aifa. Noi possiamo insieme all’Istituto Superiore di Sanità certificare alcuni dati, servirebbe una decisione di importazione diretta da parte del Ministro” una procedura straordinaria. Lo ha detto Nicola Magrini, Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.