Vaccino anti-Covid, i medici di base non possono ancora somministrarlo: si attende l'autorizzazione della Regione

Vaccino anti Covid: si dilatano i tempi per le somministrazioni da parte dei medici di base. A darne notizia è l'Ordine dei Medici di Foggia: "In tutta la Regione Puglia i medici, al momento, non possono ancora somministrare le vaccinazioni anti Covid ai propri assistiti".

Le somministrazioni, infatti, potranno essere effettuate solo dopo le dovute autorizzazioni da parte della Regione.