Covid-19, al d'Avanzo attivata un'offerta vaccinale per persone con malattie rare e caregiver

A convocare i pazienti per la vaccinazione anti Covid-19 sono gli stessi centri di riferimento che li hanno in cura

Il Policlinico Riuniti comunica che è stata attivata un’offerta vaccinale per le persone con malattie rare e caregiver/conviventi (in possesso dei requisiti previsti) presso l’ambulatorio dell’Unità Operativa Complessa di Igiene Universitaria dell’ospedale D’Avanzo in viale degli Aviatori 2 a Foggia.

A convocare i pazienti per la vaccinazione anti Covid-19 sono gli stessi centri di riferimento che li hanno in cura.

Chi non è stato contattato può inviare una mail all’indirizzo fgambarelli@ospedaliriunitifoggia.it indicando dati anagrafici e recapito telefonico del paziente e degli eventuali caregiver. I pazienti verranno ricontattati.

È importante portare con sé un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e la documentazione attestante la patologia rara.