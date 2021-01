Vaccino anti-Covid, la 'Fase 1' galoppa: 2800 dosi somministrate in un giorno in Puglia, 600 in Capitanata

Vaccino anti-Covid, la 'Fase 1' galoppa: “In Puglia, nella giornata di ieri, sono state effettuate oltre 2800 somministrazioni di vaccino anti covid".

Lo comunica l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco che aggiunge: "Sono 30 le postazioni, in tutte le province, impegnate nelle attività di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti e operatori delle Rsa. Un dato significativo se si considera che si continua a lavorare anche di sabato e domenica, nel pieno del periodo festivo, garantendo la prosecuzione di tutte le altre attività sanitarie e di prevenzione”.

Nel Foggiano, in particolare, solo nella giornata di ieri sono state effettuate circa 600 vaccinazioni: 120 operatori sanitari nell'ospedale di Cerignola, 90 nell'ospedale di Manfredonia e 72 nell'ospedale di San Severo per un totale di 282 operatori. Altri 150 operatori hanno ricevuto la dose al Policlinico Riuniti di Foggia, plesso D’avanzo, e 164 nell’Ircss Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Da domani, si aggiungeranno le Rsa di Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis.