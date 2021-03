Vaccino anti-Covid, tra i 'prof' c'è anche il sindaco di San Giovanni Rotondo: "Ero emozionato. Ho fatto qualcosa per gli altri"

“Oggi ho ricevuto la prima dose di vaccino, insieme ai colleghi insegnanti e al personale Ata della scuola in cui lavoro. È stato impossibile nascondere una certa emozione quando è arrivato il mio turno e sono stato chiamato a sedere per la somministrazione".

Così il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti racconta le emozioni vissute durante la somministrazione del vaccino anti-Covid. “Ci siamo”, ho pensato, “è il momento in cui posso fare qualcosa per gli altri, per proteggermi e proteggerli”.



"Sono molto ottimista e vorrei trasmettere un po’ del mio stato d’animo a tutti voi. Vorrei che con me oggi, anche voi vedeste la grande opportunità che ci è stata offerta dalla scienza e senza la quale non sarebbe stato possibile guardare al futuro con un po’ più di serenità. Prima o poi, questo momento arriverà per tutti: vaccinatevi, senza alcun indugio! È il momento di dare il nostro contributo per sconfiggere il virus”.