Covid, somministrato vaccino senza ago in una farmacia di Peschici: "Primi in Italia a farlo"

La farmacia del dott. Luigi Labombarda di via Mulino a Vento di Peschici, è la prima in Italia a vaccinare un paziente con la Comfort-In, la somministrazione intramuscolare senza ago, una siringa denominata ‘nozzle sterile’ “in grado di lanciare un getto ad alta velocità nel braccio sostituendo la tradizionale puntura attraverso un microfono di 0,15 mm che proietta il farmaco nel corpo umano in meno di 100 millisecondi, aveva spiegato l’estate scorsa Aurturo Maraviglia, responsabile dell’azienda catanese Gamastech che ha l’esclusiva per tutta Europa, a Ihwjournal.com.

La prima volta di un vaccino anti-covid somministrato con la Comfort-in, è stato all’hub fiera di Messina, prima città d’Europa in assoluto ad applicare il metodo adatto agli ago fobici. Oggi è toccato invece alla prima farmacia, quella di Labombarda a Peschici. Un nuovo metodo per convincere chi ha paura dell’ago a farsi inoculare il vaccino.