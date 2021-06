200 dosi al giorno per chi vuole vaccinarsi: con Astrazeneca e Johnson&Johnson se in buona salute dai 60 anni in su

Gli utenti potranno presentarsi liberamente dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 (80 appuntamenti) e dalle 14:30 alle 16:30 (120 appuntamenti) presso gli ambulatori vaccinali dell’ospedale d’Avanzo in Viale degli Aviatori

Da lunedì 21 giugno, presso il poliambulatorio vaccinale dell’Uoc Igiene del Policlinico Riuniti, saranno disponibili ogni giorno 200 accessi spontanei, fino ad esaurimento dosi, dedicati alle persone dai 30 ai 59 anni (nati tra il 1991 e il 1962) per le vaccinazioni Pfizer e Moderna e alle persone dai 60 anni in su (nati nel 1961 e prima) in buona salute che siano interessati a ricevere i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson.

