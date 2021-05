Vaccini anti-covid: oltre 1 milione di dosi in arrivo in Puglia

Quasi tutti Pfizer, l'azienda consegnerà sei carichi per 850mila dosi da domani al 2 giugno

Da domani fino al prossimo 5 giugno, in Puglia arriveranno 1.115.168 dosi di vaccino anti Covid. E' quanto riporta una nota trasmessa dalla Protezione Civile regionale alle Asl, nella quale vi è un dettagliato calendario di consegne che, se fosse pienamente rispettato, per la nostra regione vorrebbe dire un bel balzo in avanti nella campagna vaccinale.

In particolare, il primo carico di Pfizer è previsto domani con 141mila dosi. La stessa azienda consegnerà altri rifornimenti il 12, il 19, il 20, il 26 e il 2 giugno, rispettivamente da 141mila, 139mila, 139mila 138mila e 150mila.

Per quanto riguarda Moderna, invece, vi saranno una consegna di 24.300 mila dosi l'11 maggio, un'altra di quantità analoghe il 18 maggio, un caricco da 24.100 il 25 maggio e 48.200 dosi l'1 giugno. Astrazeneca, invece, porterà in Puglia 19.500 dosi il 20 maggio e 124.400 dosi il 25 maggio.