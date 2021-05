"Sedute notturne di Astrazeneca", 300mila sessantenni e molti 70enni ancora senza vaccino: "Si deve osare di più"

Soffriamo nella fascia d’età 69-60, con 195.706 vaccinati su una popolazione di 490.900, e abbiamo da recuperare molto nella fascia d’età 79-70. Con questa giacenza straordinaria di vaccini, circa 300.000, e con i programmi d’arrivo decisamente promettenti, mi pare che si possa osare di più, organizzando somministrazioni straordinarie e senza prenotazioni per 70enni, e sedute notturne di AstraZeneca per chiunque voglia. Tenendo ovviamente sempre sotto tensione l’organizzazione per la vaccinazione dei fragili, che ad oggi conta un indice di copertura del 26,65%, cioè 258.995 su 485.896 stimati”.

Lo dichiara il presidente della Clcommissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati riferiti alle ore 12:56.