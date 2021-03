Foggia, parte la campagna vaccinale dei Riuniti per 600 pazienti estremamente vulnerabili: "Passaggio importante"

Per i pazienti in trattamento dialitico (emodialisi e dialisi peritoneale), i pazienti portatori di trapianto renale ed epatico o candidati al trapianto, talassemici ed oncoematologici

Inizia oggi 29 marzo al Policlinico Riuniti di Foggia la campagna vaccinale per i soggetti estremamente vulnerabili, come i pazienti in trattamento dialitico (emodialisi e dialisi peritoneale), i pazienti portatori di trapianto renale ed epatico o candidati al trapianto, talassemici ed oncoematologici.

In particolare, i pazienti in trattamento dialitico di Foggia e di Lucera riceveranno il vaccino presso i rispettivi centri dialisi, mentre le altre categorie fragili saranno immunizzate direttamente negli ambulatori vaccinali della U.O.C. di Igiene dell’ospedale Colonello D’Avanzo.

“E’ un passaggio importante nel contrasto alla pandemia – ha dichiarato il commissario straordinario del policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli. Saranno vaccinati più di 600 pazienti. L’operazione è una tangibile testimonianza dell’integrazione tra le varie strutture e rappresenta soprattutto l’estrema attenzione del Policlinico Riuniti ai pazienti più vulnerabili”

L’organizzazione della campagna vaccinale è coordinata dal Prof. Giovanni Stallone, Direttore della Struttura Universitaria di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, dal Prof. Gaetano Serviddio, Direttore della Struttura Universitaria di Epatologia, dal Dott. Rodolfo Sacco, Direttore della Struttura di Gastroenterologia, dal Dott. Celestino Ferrandina, Direttore F.F. della Struttura di Ematologia) e dal Dott. Michele Centra, Direttore della Struttura Immunotrasfusionale (SIMT), ed erogata dalla U.O.C. Igiene del Policlinico Riuniti, diretta dalla Prof.ssa Rosa Prato.