La carica al vaccino anti-Covid dei 160mila over 80: a Foggia le prime dosi al 'San Francesco Hospital'

Sono circa 160mila i cittadini pugliesi over 80 prenotati sui vari canali (Cup, Farmacup e sito Puglia Salute) su un target di circa 200mila per la vaccinazione anti covid. Lo comunica l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. Le prenotazioni resteranno comunque aperte.

Domani lunedì 22 febbraio inizieranno in tutta la Puglia le somministrazioni ai cittadino over 80 nei centri vaccinali allestiti dalle Asl, anche in collaborazione con i comuni e il volontariato.

A Foggia la campagna sarà presentata alle 12 al 'San Francesco Hospital' di viale degli Aviatori.

Nei giorni scorsi la direzione della Asl Foggia aveva ribadito che saranno organizzate sedute vaccinali in ogni comune della provincia. Tipologia che segue il principio di prossimità vista la complessità orografica del territorio.

Al momento sono stati attivati venti punti con uno o più ambulatori vaccinali e diciotto unità vaccinali mobili. I punti vaccinali saranno operativi sette giorni su sette. Si vaccinerà tutti i giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.