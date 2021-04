I vaccini Johnson & Johnson sono arrivati in Puglia

E' arrivato questa mattina il primo carico di vaccini Johnson & Johnson in Puglia, poco più di 12 mila dosi consegnate nei centri hub di riferimento. Le prime 3650 dosi, pari a 730 fiale, ono arrivate tramite Sda, corriere espresso di Poste Italiane.

Alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini Johnson & Johnson per concludere il loro viaggio intorno alle 11.30, in modo da raggiungere per la consegna la destinazione finale presso l’ospedale Irccs Giovanni Paolo II.

Le altre dosi sarebbero state consegnate in mattinata nei centri hub provinciali di riferimento e adesso sono conservati nei frigo ad una temperatura tra i -2 e -8 gradi. Le farmacie ospedaliere pugliesi stanno provvedendo a suddividerle per distribuirle a tutti i centri regionali.