Vaccino anti-Covid: via libera al richiamo contro le varianti Omicron per bambini fragili

Via libera alla somministrazione del vaccino di Pfizer contro le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5 come richiamo per bambini e bambine fragili dai 5 agli 11 anni. La vaccinazione è raccomandata ai più fragili, ma su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale può essere effettuata anche ai non fragili compresi nella fascia d’età.

La somministrazione prevede l’utilizzo del vaccino Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi), che viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come dose di richiamo da 0,2 mL.

Le vaccinazioni sono garantite con la massima priorità dai Centri specialistici e dai Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare della Puglia, dalle Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate ove sono ricoverati pazienti pediatrici fragili, dai pediatri di Libera Scelta, presso i rispettivi ambulatori per gli assistiti che non siano già in carico ai centri e alle strutture, dai pediatri di libera scelta presso il domicilio dell’assistito se in Adi/Adp e/o non deambulanti, dai punti vaccinali di popolazione Asl, in apposite giornate dedicate (open day) e dai punti vaccinali territoriali Asl mediante differenziazione dei canali di accesso alla vaccinazione, nonché l’organizzazione di ambienti e percorsi di accesso dedicati.

Per questi pazienti pediatrici le strutture e i professionisti assicurano la chiamata attiva per fissare la data dell'appuntamento.

Vaccini nelle farmacie fino al 31 dicembre

La Giunta regionale ha prorogato fino alla fine dell'anno l'accordo in vigore tra Regione Puglia, Federfarma e Assofarm per la somministrazione dei vaccini anti-covid da parte dei farmacisti in Puglia. Restano quindi confermate le modalità di prenotazione e di somministrazione dei vaccini anti-covid nelle farmacie aderenti.