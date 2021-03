Covid, in due settimane vaccinati 65mila over 80 in Puglia e 52.668 dosi somministrate al personale scolastico

Sono i dati del report del commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus. Entro una settimana sarà conclusa la campagna vaccinale per docenti e non di scuole e università. E dal 15 marzo partono le vaccinazioni a casa degli ultraottantenni

Sono 64.996 gli over 80 vaccinati in Puglia alla data del 7 marzo, dopo due settimane dall'avvio della campagna dedicata agli ultraottantenni. È quanto si evince dal Report Vaccini anti-Covid19 del Governo.

Dai dati risultano 8.062 dosi somministrate tra le forze armate e 52.668 per il personale scolastico. Entro il 14 marzo, secondo quanto comunicato dalla Regione, sarà conclusa la campagna vaccinale per il personale docente e non docente di scuole e università. Il totale delle dosi somministrate ad oggi è di 388.225, pari al'88,5% di quelle consegnate (343.485).

Due giorni fa è stato firmato l’accordo tra la Regione Puglia e i Medici di Medicina Generale per il proseguimento del Piano strategico vaccinale. Dal 15 marzo parte la campagna delle vaccinazioni a casa degli over 80 che non possono recarsi presso un punto vaccinale: il vaccino sarà Moderna o Pfizer. Per i cittadini in Assistenza domiciliare Integrata o Assistenza Domiciliare Programmata, il medico curante concorda la vaccinazione (prima e seconda dose) con l’assistito. Gli altri cittadini over 80 che hanno prenotato l’appuntamento a domicilio per la prima dose attraverso i servizi Cup saranno ricontattati per fissare l’appuntamento definitivo.

A Carapelle la campagna vaccini Covid per gli ultraottantenni (in foto) è iniziata oggi al Centro Anziani e proseguirà anche domani. Due giorni per gestire tutte le prenotazioni. Buona l'affluenza, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, Asl e Protezione Civile Cisa di Carapelle.