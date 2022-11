I dubbi del sottosegretario Gemmato sui vaccini. Palese: "Preoccupanti divergenze con il ministro Schillaci"

“Premesso che se oggi siamo in grado di gestire la pandemia lo dobbiamo alla scienza e ai vaccini che hanno salvato milioni di vite, destano non poche preoccupazioni le divergenze emerse all’interno del Governo". È quanto dichiara l'assessore regionale alla Sanità Rocco Palese in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, sul tema vaccini, nel corso della trasmissione di Raidue 'Restart-L'Italia ricomincia da te'.

Nel corso del dibattito, il giornalista Aldo Cazzullo ha dichiarato che "senza vaccini sarebbe stato magari peggio". "Questo lo dice lei, non abbiamo l'onere della prova inversa. Ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini", la replica di Gemmato. Una frase che ha sollevato un vero e proprio polverone, con il segretario del Pd Letta e il leader del terzo polo Calenda che ne hanno caldeggiato le dimissioni, e il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Fratoianni che ha sollecitato il Ministro della Salute Schillaci a prendere le distanze.

"I vaccini sono armi preziose contro il Covid, le mie parole sono state decontestualizzate e oggetto di facile strumentalizzazioni", ha poi commentato il farmacista già consigliere comunale a Bari e deputato di Fratelli d'Italia nella precedente legislatura, che alcune settimane fa aveva esternato la propria contrarietà all'uso del Green Pass e avanzato dubbi anche sull'opportunità di somministrare vaccini ai bambini di sei anni ("Non ha avuto senso. La strategia vaccinale dovrebbe mettere in sicurezza gli anziani e chi ha problemi di salute", dichiarò in una interista a La Repubblica).

Alle succitate critiche, si è aggiunta quella di Rocco Palese, che evidenzia la contradditorietà tra la posizione del ministro Schillaci e le parole del sottosegretario: "Queste dichiarazioni appaiono sconcertanti e in netta divergenza con quelle del Ministro. Alla luce di queste evidenti contrapposizioni tra la posizione del Ministro e quella del sottosegretario Gemmato,

è necessario ed urgente che il Governo faccia quanto prima chiarezza per non destabilizzare i cittadini. Per quanto riguarda la Puglia, noi siamo dalla parte della scienza e non dalla parte degli ‘stregoni’, per cui proseguiamo senza sosta con la campagna vaccinale consigliando ai cittadini la somministrazione contemporanea della quarta dose del vaccino anti-Covid e del vaccino antinfluenzale”.