Quasi 15mila vaccinazioni nel weekend: grande adesione dei giovani pugliesi a 'La notte è giovane'

È stata altissima l’adesione dei giovani pugliesi tra i 12 e i 19 anni all’iniziativa “La notte è giovane”, le sessioni vaccinali notturne dedicate a loro lo scorso fine settimana. Tra venerdì e domenica il sistema ha registrato per la fascia 12-19 anni 1.722 prime dosi in più, 951 seconde dosi, 12.270 terze dosi (questo dati verranno consolidati domani).

La terza dose/richiamo per la fascia 12-19 anni in Puglia sale come copertura al 15% (+2,8% della media nazionale).

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 40,6%, 16,7 punti sopra la media nazionale che invece è del 23,9% (grafico allegato).

Il 5% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.219.668 dosi.

Sono 256.443 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 5.591 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 251.680 persone.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 8.688 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 38.459 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

Il bilancio finale delle serate vaccinali, organizzate nello scorso fine settimana e rivolte ai giovani tra i 12 e i 19 anni, è di 1.844 somministrazioni di cui 551 prime dosi e 1.063 terze dosi.