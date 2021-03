Casa Sollievo da record, l'ospedale di San Pio vicino al traguardo del 'tutti vaccinati': l'86% dei dipendenti ha fatto il richiamo

"Con una progressione legata al livello di rischio associato a ciascuna mansione, abbiamo ottenuto una copertura media per la prima dose pari al 93% dei candidati e dell’86% per la seconda dose, quando sono però tutt’ora in corso le ultime inoculazioni"

Casa Sollievo della Sofferenza sta tagliando il traguardo del 'tutti vaccinati'. Sta infatti per terminare la campagna vaccinale anti-covid degli operatori sanitari dell'ospedale di San Pio cominciata il 27 dicembre con le prime 10 vaccinazioni.

In poco più di 60 giorni sono state inoculate 6418 dosi: "Siamo riusciti a vaccinare circa 3200 operatori tra medici, professioni sanitarie, altri dirigenti sanitari, ricercatori, personale tecnico, di supporto, amministrativo e religioso" ha spiegato Alberto Maiorana, direttore dell’Unità Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro: "Con una progressione legata al livello di rischio associato a ciascuna mansione, abbiamo ottenuto una copertura media per la prima dose pari al 93% dei candidati e dell’86% per la seconda dose, quando sono però tutt’ora in corso le ultime inoculazioni" ha aggiunto.