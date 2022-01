Il regalo della Befana per i bambini che si vaccinano: diplomini e gadget natalizi negli hub della provincia di Foggia

Continuano presso gli Hub vaccinali e presso gli studi pediatrici della provincia di Foggia le immunizzazioni per bambine e bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Per celebrare la festa dell’Epifania, festa di eccellenza per le piccole ed i piccoli, la Direzione Generale ha ritenuto più che opportuna la messa in atto di iniziative finalizzate a far vivere giocosamente e con leggerezza l'esperienza della vaccinazione anti covid.

Per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale e grazie al notevole impegno profuso dal team, sono stati quindi ideati e progettati diplomini di bravura e di pazienza per bambina e per bambino rappresentanti dei volti con l’ovale da ritagliare per una foto, un selfie in hub o nello studio pediatrico al fine di “immortalare” l’evento.

Ai diplomini sono stati aggiunti diversificati gadget in tema natalizio o scherzoso contenenti dolciumi, mirati ad incrementare ulteriormente la lievità della fase di immunizzazione, concreto obiettivo della metodica attivata.

I predetti diplomini e gadget approntati dall’Urp, su precisa disposizione del Direttore Generale Vito Piazzolla, sono stati consegnati in tutti gli Hub ed anche ai Pediatri della Provincia di Foggia; naturalmente la distribuzione continua.

Le immagini pubblicate sui social network istituzionali Facebook, Instagram e sul portale web testimoniano l’effettivo e proficuo impegno profuso per trasformare ed includere la fase della vaccinazione anti covid in un clima di allegria e tenuità sul territorio afferente, anche grazie all'intervento ed alle incursioni a sorpresa dei Clown Terapisti dell'Associazione "Il Filo del Sorriso" di Foggia, dei Medici Clown dell'Associazione "Il Cuore Foggia" di Foggia, per festeggiare l'arrivo della Befana assieme.