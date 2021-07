Caldo al Palazzetto dello sport, a Troia cambia il centro vaccinale: le somministrazioni continueranno nella scuola 'Salandra'

In merito alla riorganizzazione della rete vaccinale della ASL Foggia e alle misure adottate per fronteggiare i disagi collegati alle elevate temperature, la Direzione comunica che nel comune di Troia le attività vaccinali continueranno regolarmente presso una nuova sede.

L’amministrazione comunale, dopo una intensa interlocuzione con la Direzione Generale, ha, infatti, messo a disposizione la Scuola Elementare “Salandra”, in via Regina Margherita, al civico 64 (Piano Terra).

La nuova sede, climatizzata, sostituirà il Palazzetto dello Sport, le cui condizioni strutturali non consentono interventi migliorativi del comfort climatico.

Il nuovo Punto Vaccinale sarà operativo a partire da lunedì 05 luglio 2021 e rispetterà i seguenti orari: 10,00 – 14,00 e 15,00 - 18,30.

Il Direttore Generale Vito Piazzolla coglie l’occasione per ringraziare il sindaco di Troia Leonardo Cavalieri e tutti gli altri sindaci che si stanno adoperando per trovare soluzioni utili a consentire il prosieguo delle attività vaccinali in sicurezza per utenza e operatori.