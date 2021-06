Vaccini anti-covid: entro il 5 giugno 5831 maturandi foggiani avranno ricevuto tutti la prima dose

Sono in corso le vaccinazioni per gli studenti delle scuole superiori che devono affrontare la Maturità

Sono 2.411.316 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 91,1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.646.505.

Le operazioni di vaccinazione proseguono regolarmente in tutta la Puglia anche oggi 2 giugno, Festa della Repubblica, con l’impegno del personale sanitario e della Protezione civile.

Da domani giovedì 3 maggio alle 14 i nati dal 1982 al 1986 possono prenotare la vaccinazione sul portale 'La Puglia ti vaccina', nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup e al numero verde 800713931. Parte infatti, a scaglioni, la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni.

Sono in corso le vaccinazioni per gli studenti delle scuole superiori che devono affrontare la Maturità.

ASL FOGGIA

Sono 374.523 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale: 244.452 sono le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino; 130.071 quelle che hanno concluso il ciclo vaccinale.

Proseguono, intanto, senza sosta, le somministrazioni di prime e seconde dosi presso gli hub, i punti vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale. Parallelamente e compatibilmente con le attività scolastiche, continua anche la campagna vaccinale dei maturandi che si concluderà il 5 giugno con la somministrazione della prima dose a tutti i 5.831 studenti e studentesse che si accingono a svolgere l'esame di maturità.

La Asl Foggia, intanto, sta già programmando la vaccinazione degli adolescenti fragili di età compresa tra 12 e 15 anni presso i centri specialistici.

Finora hanno ricevuto la prima dose 44.039 persone estremamente vulnerabili; 14.814 caregivers; 37.539 persone ultraottantenni; 48.939 persone di età compresa tra 79 e 70 anni; 57.876 persone di età compresa tra 69 e 60 anni; 50.487 persone di età compresa tra 59 e 50 anni; 23.969 persone di età compresa tra 49 e 40 anni.

ASL BARI

Superate le 10mila dosi somministrate anche nella giornata del 1° giugno. Nei centri vaccinali della ASL Bari sono state inoculate 7.435 prime dosi, tra cui circa 5mila Janssen, e 2.782 seconde. Nel complesso è stata garantita la somministrazione di vaccino a 1.766 soggetti vulnerabili per patologia, mentre i medici di Medicina generale hanno provveduto a vaccinare 2.307 assistiti delle categorie prioritarie (con 835 prime dose e 1.472 seconde).

Continua la campagna vaccinale dedicata ai maturandi. Nell’Hub Fiera di Bari è in programma oggi la somministrazione per 684 studenti e studentesse degli Istituti Superiori “Salvemini” e “Marconi” di Bari, “De Viti De Marco” di Triggiano e “Fiore” di Modugno.

Grazie agli 812.073 vaccini inoculati in tutti i punti di erogazione del territorio, la copertura vaccinale ha raggiunto il 45 per cento della popolazione almeno con una dose.

ASL BAT

Proseguono le somministrazioni di vaccino nella Asl Bt. Entro sabato saranno vaccinati i maturandi della provincia che sono più di 3200. Domani e venerdì intanto si sperimenta la vaccinazione in serata all'hub di Andria: i cittadini prenotati saranno vaccinati dalle 17 alle 23. Oggi il dottor Riccardo Matera, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, è stato designato Cavaliere della Repubblica per tutto l'impegno profuso nella gestione di questa lunga pandemia.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate 2.600 dosi di vaccino anti Covid, tra cui circa 700 Janssen. Si concluderà entro il 6 giugno la vaccinazione per i maturandi delle scuole superiori della provincia. Finora sono state oltre 2.500 le somministrazioni, incluse quelle di oggi per i ragazzi dell’istituto alberghiero Pertini e dell’istituto tecnico Giorgi di Brindisi, e per gli studenti del tecnico Fermi di Francavilla Fontana.

Nei prossimi giorni in calendario altre sessioni per gli studenti di tre scuole di Brindisi, il liceo scientifico Fermi, l'istituto Valzani e il Flacco, una di Francavilla Fontana, l'isituto Calò, e una di Torre Santa Susanna, il liceo linguistico Maria Immacolata.

ASL LECCE

Prosegue la campagna di vaccinazione antiCovid nei 12 Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale, in ambulatorio e a domicilio: oltre 8000 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.

Dopo le 540 vaccinazioni nella giornata di avvio di domenica 30 maggio, è ripartita oggi la vaccinazione dei maturandi delle scuole superiori salentine. 2.000 le vaccinazioni in programma oggi in modalità ‘Drive in’ a Galatina nella Zona Mercatale, a Nardò in Piazza Croce Rossa, a Casarano nell'Istituto per Geometri, a Ugento in Via Edison, a Lecce nella Caserma Zappala? e nelle sedi dell'Istituto Nautico a Gallipoli, nell'ex Acait di Tricase e in Via Sante Cezza a Maglie.

ASL TARANTO

In Asl Taranto la campagna vaccinale prosegue come da cronoprogramma.

Stamane, negli hub vaccinali dell’intera provincia sono state somministrate oltre 2mila dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 481 dosi al Palaricciardi; oltre 500 dosi a Grottaglie, 514 dosi a Manduria, 507 dosi a Massafra.

Nel pomeriggio di ieri, sono state somministrate 1300 seconde dosi AstraZeneca, in modalità drive through, secondo la rimodulazione programmata per tutta la provincia.