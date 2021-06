Vaccini Anti Covid, solo Pfizer e Moderna per gli under 60: aggiornate le indicazioni operative in Puglia

L’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco e il Direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, alla luce delle comunicazioni del Ministero della Salute sull’aggiornamento del parere del CTS, hanno provveduto all’aggiornamento delle indicazioni operative sulla campagna vaccinale anti covid.

Facendo seguito alle precedenti circolari contenenti indicazioni operative per l’attuazione del Piano Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid-19, tenuto conto delle valutazioni assunte a seguito dell’incontro della Cabina di Regia e secondo quanto definito dalla Cts di Aifa, per soggetti di età superiore ai 60 anni. fino a nuova e diversa disposizione Ministeriale, si dispone che tutte le Aziende, gli Enti ed i soggetti coinvolti nella campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/Covid-19 siano tenuti, per assicurare il corretto proseguimento della campagna vaccinale, a modificarla come di seguito: per la somministrazione di vaccino a vettore virale (Vaxzevria e Janssen), si dispone l’utilizzo dei vaccini a vettore virale esclusivamente ai soggetti di età superiore o uguale ai 60 anni di età, mentre i soggetti di età inferiore ai 60 anni che abbiano già ricevuto una dose di vaccino Vaxzevria riceveranno la seconda dose con un vaccino ad m-RNA ad una distanza di 8-10 settimane dalla prima dose.

A tutti i restanti soggetti di età inferiore ai 60 anni e non ancora vaccinati verrà somministrato un vaccino ad m-RNA.

Le Aziende, gli Enti, gli Organismi procederanno alle azioni conseguenziali urgenti nonché a dare diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza.