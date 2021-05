Vaccini Anti Covid: nel Foggiano superate le 300mila somministrazioni complessive

La Puglia ha superato quota 1,9 milioni di somministrazioni. In Capitanata hanno concluso il ciclo vaccinale 7.083 operatori scolastici su un totale di 15.723 che hanno ricevuto la prima dose e 314 appartenenti alle forze dell'ordine su 3.232 che hanno ricevuto la prima dose. Vaccinate anche 20 donne in gravidanza

Sono 1.915.836 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal Report del governo nazionale). Le dosi consegnate sono 1.985.625: la Puglia è al 96,5% delle somministrazioni sulle consegne.

Superata in provincia di Foggia quota 300mila somministrazioni. Continua la ricognizione di tutte le persone estremamente vulnerabili e di quelle di età superiore a 60 anni che non risultano ancora vaccinate per sollecitarle a ricevere il vaccino.

Nel dettaglio: ad oggi, sono state somministrate in tutto 300.106 dosi di cui 207.771 prime dosi e 92.335 seconde dosi.

Sono 37.099 le persone estremamente vulnerabili che hanno ricevuto la prima dose e 16.856 che hanno fatto anche la seconda somministrazione. Vaccinati con la prima dose anche 13.169 caregivers/familiari conviventi; in 6.345 hanno ricevuto anche la seconda.

Le persone ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione sono 36.862; di queste, 32.107 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Inoltre, hanno ricevuto la prima dose di vaccino 46.428 persone di età compresa tra 79 e 70 anni e di queste 11.963 anche la seconda. Hanno ricevuto la prima dose 53.370 persone di età compresa tra 69 e 60 anni e, di queste, 13.012 hanno ricevuto anche la seconda dose. Hanno ricevuto la prima dose anche 33.305 persone di età compresa tra 59 e 50 anni e, di queste, 13.952 hanno fatto la seconda somministrazione.

Hanno concluso il ciclo vaccinale 7.083 operatori scolastici su un totale di 15.723 che hanno ricevuto la prima dose e 314 appartenenti alle forze dell'ordine su 3.232 che hanno ricevuto la prima dose. Vaccinate anche 20 donne in gravidanza. I medici di medicina generale hanno somministrato, ad oggi, 80.653 dosi di vaccino di cui 13.232 a domicilio.