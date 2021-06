Nel Foggiano oltre 250mila persone hanno ricevuto almeno una dose: ieri, nuovo record di vaccinazioni giornaliere

Sono 2.474.965 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 2.657.035).

Da oggi sono iniziate le vaccinazioni degli adolescenti fragili tra 12 e 15 anni di età, tramite le reti ospedaliere e di cura. Domani sabato 5 giugno dalle ore 14.00 si aprono le prenotazioni per le classi di età 1987-1991 tramite i canali del sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, con le farmacie del sistema FarmaCup e attraverso il n. verde 800713931 (Lun-Sab 8-20).

Salgono a 384.925 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale. Di queste, 251.903 sono le prime dosi; 133.022 sono le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale, pari a circa il 22% della popolazione vaccinabile.

Record di vaccinazioni ieri, con 8.444 dosi somministrate su tutto il territorio provinciale. Mentre continuano, secondo programmazione, le attività presso hub, Punti di Vaccinazione e ad opera dei medici di medicina generale, la ASL Foggia ha organizzato una nuova giornata, ad accesso libero, durante la quale sarà possibile vaccinarsi con il vaccino Johnson & Johnson per il quale è prevista una sola dose. Disponibili, in totale, 4.000 dosi.

Domenica 6 giugno, pertanto, le persone ultraquarantenni che hanno già una prenotazione ma intendono anticipare la vaccinazione e quelle che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno accedere, senza prenotazione, presso i seguenti centri vaccinali: Foggia, ente Fiera (viale Fortore), ore 8.30 - 13.40, 1.100 dosi disponibili; Cerignola, Parrocchia Cristo Re (via Piave), ore 9.00- 13.30, 350 dosi disponibili; Manfredonia, chiesa Sacra Famiglia (via Canne), ore 9.00-13.30, 500 dosi disponibili; San Severo, Palestra Scuola Primaria (via De Palma), ore 9.00-13.30, 500 dosi disponibili; Lucera, Palazzetto dello Sport, ore 9.00-13.00, 250 dosi disponibili; San Giovanni Rotondo, Palestra Di Maggio (Corso Roma), ore 9.00-13.00, 200 dosi disponibili; Cerignola, P. O. Tatarella, ore 9.00-13.00, 200 dosi disponibili; Torremaggiore, palestra Di Pumpo, via Lamedica, ore 9.00-13.00, 150 dosi disponibili; San Nicandro Garganico, Palestra via Cervi, ore 9.00-13.00, 150 dosi disponibili; San Marco in Lamis, palestra Balilla (via Gravina), ore 9.00-13.00, 150 dosi disponibili; Apricena, Casa Matteo Salvatore (via Di Vittorio), ore 9.00-13.00, 150 dosi disponibili; Monte Sant'Angelo, Palazzetto dello Sport, ore 9.00-13.00, 150 dosi disponibili; Vico del Gargano, Palestra (via Aldo Moro) ore 9.00-11.00, 150 dosi disponibili.

Nel dettaglio, a questa mattina: sono 44.882 le persone estremamente vulnerabili che hanno ricevuto la prima dose; di queste, 31.231 hanno ricevuto anche la seconda. Vaccinati con la prima dose anche 14.984 caregivers/familiari conviventi, di questi 8.689 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Inoltre, hanno ricevuto la prima dose di vaccino: 37.683 persone ultraottantenni e, di queste, 34.039 anche la seconda; 49.634 persone di età compresa tra 79 e 70 anni e, di queste, 21.744 anche la seconda; 59.284 persone di età compresa tra 69 e 60 anni e, di queste, 25.667 anche la seconda; 52.308 persone di età compresa tra 59 e 50 anni e, di queste, 21.484 anche la seconda; 25.169 persone di età compresa tra 49 e 40 anni.

Hanno concluso il ciclo vaccinale 13.644 dei 15.961 operatori scolastici che hanno ricevuto la prima somministrazione. I medici di medicina generale hanno somministrato, ad oggi, 110.644 dosi di vaccino.