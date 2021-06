Vaccini anti Covid: nel Foggiano oltre 350mila persone hanno ricevuto la prima dose

Il 30,6% della popolazione vaccinabile ha concluso il ciclo vaccinale nella provincia di Foggia. In Puglia sono state somministrate oltre 3,5 milioni di dosi

Sono 3.540.140 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 94.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.738.652.

È attiva sul portale La Puglia ti vaccina www.lapugliativaccina.regione.puglia.it la procedura di adesione alla campagna vaccinale dedicata alle persone iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

Chi aderisce alla campagna potrà ricevere il vaccino in un giorno e in una sede a scelta tra quelle dell’ASL selezionata. È inoltre necessario portare con sé il promemoria, valido come attestazione dell’iscrizione all’Aire.

Sono 536.532 le dosi somministrate complessivamente in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose il 57,8% della popolazione vaccinabile (con 350.602 prime dosi); ha invece concluso il ciclo vaccinale il 30, 6% (con 185.730 seconde dosi).

Continuano le somministrazioni nei punti vaccinali, negli hub e ad opera dei medici di medicina generale. Per fronteggiare i disagi collegati alle elevate temperature si stanno adottando misure volte a garantire l'ideale comfort climatico all'interno dei punti vaccinali non climatizzati.

Proprio in queste ore, presso l'hub di Orta Nova si stanno installando adeguati sistemi di climatizzazione, in sinergia con l'amministrazione comunale. La postazione vaccinale di Orta Nova, pertanto, sarà chiusa fino al 1 luglio.

Le vaccinazioni prenotate per il pomeriggio del 30 giugno saranno effettuate nel pomeriggio di sabato 3 luglio. Le vaccinazioni previste nella giornata del 1 luglio saranno, invece, recuperate venerdì 2 luglio.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 43.642 persone estremamente vulnerabili su 51.208 che hanno ricevuto la prima dose; 11.553 caregivers su 16.421 che hanno ricevuto la prima dose; 35.244 ultraottantenni (pari all'85,8%) su 38.386 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 93,5%); 31.922 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari al 55,9%) su 51.927 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 91%); 36.872 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 50,6%) su 63.376 che hanno ricevuto la prima dose (pari all'87%); 41.270 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 45,2%) su 67.995 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 74,5%); 19.535 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 22,7%) su 51.045 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 59,2%); 11.842 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 16,6%) su 35.475 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 49,9%); 8.959 persone di età compresa tra 29 e 17 anni su 38.831 che hanno ricevuto la prima dose.

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 138.886 dosi di cui 17.495 a domicilio.