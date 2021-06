Vaccini, in Capitanata il 21% della popolazione ha concluso il ciclo vaccinale: Puglia vicina ai 2,5 milioni di somministrazioni

Nel Foggiano sono in via di conclusione le vaccinazioni dei maturandi. Ad oggi, hanno già ricevuto la prima dose oltre 4.000 tra studentesse e studenti

Sono 2.429.177 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 91.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.646.505.

Sono in corso dalle ore 14.00 le prenotazioni per le classi di età dal 1982 al 1986. Alle 17.00, dai primi report, sono già circa 20mila i prenotati delle classi di età in corso. Le prenotazioni continuano sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, nelle farmacie abilitate col sistema FarmaCup e tramite il numero verde 800713931 (lun-sab 8-20).

Sono 377.094 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale. Precisamente: 246.446 sono le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino; 130.649 quelle che hanno concluso il ciclo vaccinale. Proseguono le somministrazioni di prime e seconde dosi presso gli hub, i punti vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale.

Nel dettaglio, a questa mattina, hanno ricevuto la prima dose: 44.295 persone estremamente vulnerabili; 14.888 caregivers; 37.545 persone ultraottantenni; 49.020 persone di età compresa tra 79 e 70 anni; 57.930 persone di età compresa tra 69 e 60 anni; 50.662 persone di età compresa tra 59 e 50 anni; 24.145 persone di età compresa tra 49 e 40 anni. Hanno concluso il ciclo vaccinale 13.502 dei 15.887 operatori scolastici che hanno ricevuto la prima somministrazione.

Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 108.608 di cui 15.644 a domicilio.