Vaccino anti Covid, risale il numero di prime dosi in Puglia: oltre 22mila somministrazioni nell'ultima settimana

Nuova accelerata sulle prime dosi in Puglia. Come riporta Ansa, il report settimanale del Governo ha evidenziato un calo dei non immunizzati, passati da 380530 a 358143, il che vuol dire che oltre 22mila pugliesi hanno ricevuto la prima dose nell'ultima settimana.

Il dato è rilevante soprattutto se parametrato a quello della settimana precedente, quando sono state somministrate meno di 7mila prime dosi.

Attualmente in Puglia sono 6.209.086 le dosi somministrate, il 90,3% rispetto a quelle somministrate (quasi 6,9 milioni di dosi consegnate). L'86,7% della popolazione vaccinabile ha concluso il ciclo vaccinale, mentre il 2,9% è in attesa del richiamo.

Per quel che concerne le platee dei vaccinati, supera il 96% la percentuale di immunizzati tra gli over 80 e nella fascia 70-79. La fascia meno vaccinata resta quella tra 12 e 19 anni (oltre il 20%), seguita da quella tra i 30 e i 39 ani.