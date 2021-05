Vaccini Anti Covid, la Puglia si avvicina ai 2 milioni di somministrazioni totali: nel Foggiano quasi 95mila 'immunizzati'

Sono in totale 1.974.993 le dosi somministrate (dato aggiornato alle ore 17). Nel Foggiano oltre 211mila persone hanno ricevuto la prima dose. Continua, insieme alle attività di somministrazione, la ricognizione di tutte le persone estremamente vulnerabili e di quelle di età superiore a 60 anni che non risultano ancora vaccinate

Sono 1.974.993 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale).

Sono 306.249 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale. Di queste, 211.327 sono le prime dosi, 94.922 le seconde dosi.

Continua, insieme alle attività di somministrazione, la ricognizione di tutte le persone estremamente vulnerabili e di quelle di età superiore a 60 anni che non risultano ancora vaccinate. Si comunica che, in base alle disponibilità di vaccino, alcune prenotazioni potrebbero subire una riprogrammazione. In tal caso le persone saranno preventivamente avvisate attraverso attività di recall.

Nel dettaglio, ad oggi: sono 37.795 le persone estremamente vulnerabili che hanno ricevuto la prima dose e 17.527 che hanno fatto anche la seconda somministrazione. Vaccinati con la prima dose anche 13.378 caregivers/familiari conviventi; in 6.474 hanno ricevuto anche la seconda.

Le persone ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione sono 36.949; di queste, 32.430 hanno ricevuto anche la seconda dose. Inoltre: hanno ricevuto la prima dose di vaccino 46.779 persone di età compresa tra 79 e 70 anni e di queste 12.306 anche la seconda.

Hanno ricevuto la prima dose 54.080 persone di età compresa tra 69 e 60 anni e, di queste, 13.528 hanno ricevuto anche la seconda dose. Hanno ricevuto la prima dose anche 35.211 persone di età compresa tra 59 e 50 anni e, di queste, 14.615 hanno fatto la seconda somministrazione. Hanno concluso il ciclo vaccinale 8.181 operatori scolastici su un totale di 15.749 che hanno ricevuto la prima dose e 460 appartenenti alle forze dell'ordine su 3.247 che hanno ricevuto la prima dose. I medici di medicina generale hanno somministrato, ad oggi, 82.269 dosi di vaccino di cui 13.396 a domicilio.