Vaccini antiCovid, in Puglia somministrate il 93,1% delle dosi: oltre 146mila persone 'immunizzate' nel Foggiano

Sono 2.887.389 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.100.160.

Da oggi alle 14.00 tutte le classi di età, a partire dai 12 anni, possono prenotarsi sul canali lapugliativaccina.regione.puglia.it, al numero verde 800713931 (da lunedì al sabato, ore 8-20) e nelle farmacie della rete FarmaCup. Le prenotazioni 2006/2009 alle ore 17.00 sono 4.000. I dati sono in continuo aggiornamento. Dal 23 agosto i ragazzi in età scolare che non si vaccineranno prima saranno comunque convocati dalle scuole in collaborazione con le Asl.

Sono 440.182 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale: hanno ricevuto la prima dose 293.473 persone; di queste, hanno concluso il ciclo vaccinale in 146.709.

Procede la somministrazione di prime e seconde dosi negli hub, nei punti vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno ricevuto la prima dose: 48.704 persone estremamente vulnerabili; 15.902 caregivers; 38.088 persone ultraottantenni; 50.940 persone di età compresa tra 79 e 70 anni; 61.831 persone di età compresa tra 69 e 60 anni; 61.831 persone di età compresa tra 59 e 50 anni; 37.764 persone di età compresa tra 49 e 40 anni.

Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato, in tutto, 125.693 dosi di vaccino.