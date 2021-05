253.918 dosi di vaccino somministrate in Capitanata e 1.593.331 in tutta la Puglia

Sono 1.593.331 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00) Nella categoria over 80 anni il dato pugliese è del 90,2% (Italia: 88,3%). Tra i 70-79 enni in Puglia hanno ricevuto almeno una dose l’80% (in Italia, il 71,6%). Tra i 60-69 enni il 47% (Italia: 44,9%).

Per la fascia 59-50 anni le prenotazioni si aprono domani lunedì 10 maggio a partire dalle ore 14.00, gradualmente per età, tramite i canali del sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800713931 e le farmacie del servizio FarmaCup.

Superato in provincia di Foggia il traguardo delle 250mila somministrazioni di vaccino. "Un risultato raggiunto grazie all'operato incessante dei punti vaccinali, degli hub e dei medici di medicina generale".

Dall'avvio delle attività a questa mattina sono state somministrate, nel dettaglio, 253.918 dosi di vaccino. Di queste, 185.571 sono le prime dosi e 68.347 le seconde.

Le persone ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione sono 36.229; di queste, 30.082 hanno ricevuto anche la seconda dose. Inoltre, hanno ricevuto la prima dose di vaccino 40.182 persone estremamente vulnerabili; 15.836 caregivers/familiari conviventi; 48.515 persone di età compresa tra 70 e 79 anni; 54.326 persone di età compresa tra 60 e 69 anni.

Importante il contributo offerto dai medici di medicina generale che, a questa mattina, hanno effettuato 60.940 somministrazioni. Ad oggi sono state vaccinate anche 15 donne in gravidanza. La giornata di ieri si è conclusa con 5.067 somministrazioni.