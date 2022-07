Vaccino Anti Covid, boom di adesioni all'open day: oltre 1300 quarte dosi somministrate

A partire da oggi, venerdì 15 luglio, le persone dai 60 anni in su possono prenotare la seconda dose di richiamo ("quarta dose") del vaccino anti-Covid attraverso il portale www.lapugliativaccina.it.

La somministrazione può avvenire almeno quattro mesi dopo la prima dose di richiamo ("terza dose") o, in caso di infezione successiva al richiamo, la data del primo test positivo.

È possibile ricevere il secondo richiamo anche presentandosi senza prenotazione in una delle sedi vaccinali pugliesi, nelle giornate e negli orari indicati in calendario su: https://rpu.gl/SediVaccinaliPuglia

Si può ricevere il vaccino anche nelle farmacie, dai medici di medicina generale e anche nei centri specialistici di cura per le persone con fragilità.

Boom di somministrazioni ieri, in provincia di Foggia dove, in 14 centri vaccinali, si è svolto il primo open day dedicato alla somministrazione della quarta dose alle persone over 60 e a quelle fragili di età superiore a 12 anni.

Nella sola giornata di ieri, infatti, sono state somministrate 1.310 quarte dosi.

In tutto, dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid, sono state somministrate 1.387.818 dosi di cui 520.708 prime dosi, 501.050 seconde dosi, 357.103 terze dosi, 8.957 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.

Sono 300.120 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.523 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.