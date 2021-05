Vaccini anti-covid: è arrivato il turno dei 40enni, via libera del generale Figliuolo alle prenotazioni da lunedì 17 maggio

Da lunedì 17 maggio potranno prenotarsi gli over 40. Il generale Figliuolo dà il via libera alle prenotazioni. Lopalco, assessore Salute della Regione Puglia: "Ci allineiamo"

Il commissario per l’emergenza Covid-19 Coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha trasmesso una circolare alle regioni e alle province autonome dando la facoltà di avviare le prenotazioni dei vaccini per i cittadini over 40 o comunque dall’anno di nascita 1981 già da lunedì 17 maggio

A confermarlo è l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, che ieri sera ha convocato la cabina di regia per definire i dettagli: “Ci allineiamo al commissario”

Nella nota viene ribadita l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, le classi di età over 60, i cittadini che presentano comorobilità, fino a garantire la massima copertura.