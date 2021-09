Gli Under 20 spingono la campagna vaccinale in Puglia: uno su tre ha già completato il ciclo, prima dose per il 64%

"Un risultato possibile grazie alle giornate dedicate ai 12-19enni organizzate sui territori dalle singole Asl", commenta la Regione Puglia, "e alla chiamata diretta delle scuole che stanno provvedendo alla vaccinazione di studentesse e studenti in vista dell'imminente anno scolastico, oltre che al senso di responsabilità di famiglie e giovani, a cui va tutto il nostro ringraziamento".

Nel dettaglio, un under 20 pugliese su tre ha già completato il ciclo vaccinale (34,15%, media nazionale 33, 73%), mentre il 62,40% della stessa fascia d'età ha ottenuto già la prima dose (media nazionale: 55,31%).

Gli Under 20 spingono la campagna vaccinale in Puglia: uno su tre ha già completato il ciclo, mentre il 64% ha ricevuto la prima dose.