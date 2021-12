Pediatri di famiglia in campo per vaccinare i bambini contro il Covid: "Tranquillizziamo i genitori un po' timorosi"

Da oggi 27 dicembre entrano ufficialmente in campo anche i Pediatri di libera scelta che offriranno il loro contributo nella campagna vaccinale pediatrica. In una riunione del Comitato Permanente Aziendale per la Pediatria la Direzione della Asl Foggia e i rappresentanti sindacali, hanno condiviso procedure e protocolli per garantire la somministrazione in sicurezza