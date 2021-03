A ottobre due terzi degli italiani saranno vaccinati. Sileri a 24Mattino: "Inizio estate due su tre con prima dose"

Intervenuto questa mattina a 24Mattino su Radio24, Pierpaolo Sileri ha dichiarato che all'inizio dell'estate i due terzi della popolazione avrà ricevuto la prima dose. "Per ottobre due terzi della popolazione avrà ricevuto anche la seconda" ha poi aggiunto il sottosegretario alla Salute.

In merito alle misure restrittive in arrivo, l'ex viceministro alla Salute nel Governo Conte II, ha scongiurato l'ipotesi di una chiusura improvvisa: "Attendiamo cabina di regia".

E puntualizzato che nei prossimi giorni “potrà essere necessaria qualche stretta in più dove i contagi corrono di più o per delle giornate in cui il rischio di esposizione può essere maggiore ma bisogna aspettare i dati della cabina di regia. Bisogna però non comunicare all'ultimo momento le variazioni e lasciare il tempo alle persone per organizzarsi ".

Ergo, "non vi sarà una chiusura dall’oggi al domani, ma ci sarà il tempo per la preparazione” ha concluso Sileri a Radio 24.