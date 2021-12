172mila foggiani hanno ricevuto la terza dose, vaccinati con la prima anche 570 bambini

Il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro ha reso noto che in Puglia dal 27 dicembre potranno prenotare e ricevere la dose booster o terza dose anche tutti i soggetti della fascia di età 16-17 anni e tra i 12 e i 15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti, così come autorizzato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid. La somministrazione potrà avvenire negli hub vaccinali, previa prenotazione sul sito la Puglia ti vaccina; il servizio farmacup, i cup. Nello studio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, nei centri specialistici di cura per tutti i pazienti con elevata fragilità, nelle farmacie. Gli uffici sono al lavoro per aggiornare le agende di prenotazione e il portale istituzionale.

Intanto continua a ritmo serrato la campagna vaccinale anti-covid in provincia di Foggia. Ad oggi sono 1.104.597 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale. Di queste, 220.646 sono state somministrate dai medici di medicina generale, 2120 presso le farmacie convenzionate. Le restanti presso gli hub e i punti vaccinali del territorio. Il 90,2% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l'82,3% ha ricevuto anche la seconda. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 171.814 persone. Ad oggi sono 570 le bambine e i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Nella fascia d'età compresa tra 12 e 19 anni hanno ricevuto la prima dose 41.009 giovani di cui 1.547 ha effettuato anche la terza somministrazione.