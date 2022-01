Puglia prima regione d'Italia per bambini vaccinati contro il Covid

Partite da oggi le prenotazioni del vaccino anticovid su lapugliativaccina.regione. puglia.it e nelle farmacie e con il n. verde per la fascia pediatrica 5-11 anni. Circa 2.000 le prenotazioni registrate finora, con aggiornamenti ancora in corso. La media nazionale, secondo il report del Ministero della Salute, aggiornato alle 6:15 del 3 gennaio, è del 9,22%. In Puglia è del 14,57%, la prima regione in Italia. Sono 35.026 i bimbi vaccinati su un totale di 240.444. Rallenta, invece, il numero di prime dosi tra gli over 12: nell'ultima settimana di dicembre sono state circa 6mila le somministrazioni, la metà rispetto alle settimane precedenti.

Questi i numeri della Asl di Foggia: sono 1.133.361 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale. Di queste, 228.758 sono state somministrate dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 3.068 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 194.795 persone. Hanno ricevuto la prima dose 900 bambine e bambini di età tra 5 e 11 anni. Continua, in stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta, la campagna vaccinale pediatrica anche attraverso iniziative dedicate.

Martedì 4 gennaio sono in programma open day pediatrici presso: l'hub di Cerignola, allestito presso il Pala Tatarella di corso scuola agraria, dalle ore 9,30 alle ore 14,00 e presso l'hub vaccinale di Torremaggiore di via Silvio Scudero, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Proseguono anche le iniziative di prossimità. Il 2 gennaio scorso, l'unità vaccinale mobile della Asl Foggia ha allestito un ambulatorio presso l' insediamento informale di Stornara in cui vive una piccola comunità di cittadini bulgari. Somministrate 19 prime dosi e 2 seconde dosi.